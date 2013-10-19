В Подмосковье задержаны почти 700 выходцев из Средней Азии

Почти 700 граждан Средней Азии были доставлены в полицию Московской области после проведения рейда, сообщил РИА Новости в субботу представитель пресс-службы регионального главка МВД.

"В рамках проводимой операции "Антикриминал" 18 октября были задержаны 675 человек выходцев из Средней Азии. Все они были дактилоскопированы, поставлены на учет. Было составлено 159 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства, в том числе 105 — на выдворение, возбуждено 11 уголовных дел по статьям: подделка документов и незаконная предпринимательская деятельность, в том числе пять из них — за организацию незаконной миграции", — сказал собеседник агентства.

Напомним, что после событий в Бирюлево полиция Москвы задержала 1200 людей.