Госдолг США вырос за день на $328 млрд

Министерство финансов США сообщает о том, что государственный долг официально превысил $17 трлн. Таким образом, за один день госдолг увеличился на $328 млрд — до отметки в $17,027 трлн после того, как правительство США вновь получило возможность занимать деньги в результате вступившего в силу закона о повышении потолка госдолга, пишет "Коммерсант".

Напомним, что на днях президент США Барак Обама утвердил повышение лимита государственного долга страны и возобновление финансирования бюджетных учреждений.

Ранее обе палаты конгрессa проголосовали за временное возобновление финансирования правительства и за повышение потолка госдолга, отодвинув принципиальное противостояние республиканцев и демократов по бюджетным вопросам на очередные 3 месяца. Однако, принятое соглашение не решает первостепенных проблем, в результате чего США могут вновь оказаться в затруднительной финансовой ситуации уже в начале следующего года.