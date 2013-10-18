Крашкову госпитализировали

Потерпевшую во "врадиевском деле" Ирину Крашкову, которую сегодня из зала суда увезла «скорая» медицинская помощь, госпитализировали.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил ее представитель в суде Руслан Радецкий.

По его словам, девушку осмотрели нейрохирург и невропатолог.

В больнице Крашковой уже сделали необходимые инъекции.

По словам Радецкого, первую помощь девушке оказали в двух медучреждениях Николаева, однако дальнейшее лечение приписали в больнице по месту регистрации - во Врадиевке.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время заседания суда около 15.45 Крашкова почувствовала себя плохо. Ей стало плохо, когда суд просматривал видеозапись воспроизведения преступления.

Около 16.00 на место прибыла машина скорой помощи и увезла потерпевшую.