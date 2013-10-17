Украинский посол раскритиковал политику Канады

Об этом Пристайко сказал Радио Свобода в кулуарах конференции «Модель Украины» под эгидой Канадско-Украинской парламентской программы, которая проходит в Оттаве.

«У нас очень много отказов, когда депутаты, министры, художественные коллективы, спортсмены, кто угодно, люди приезжают на конференцию, как эта, половине дают визы, половине – нет, без объяснений», – заявил Пристайко.

Дипломат не захотел называть фамилий, но отметил, что Канада, в частности, сначала отказала в визе первому заместителю министра и народному депутату, которые недавно ехали на конференцию по «индустриальной тематике».

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«Не обязательно отменять визы, можно уменьшить стоимость визы, можно уменьшить время рассмотрения, можно многократных выдавать больше. Канада имеет в четыре раза больше отказов украинцам, чем любая другая страна Европейского Союза. Я не вижу основания думать, что все украинцы ринуться через океан на самолет и будут сбегать сюда, если они могут легко перейти в Европейский Союз», – сказал Пристайко.

По данным канадского правительства, Канада в 2012 году выдала рекордные 9 тысяч гостевых виз украинцам, что на 67% больше, чем было выдано в 2011 году.

Украина отменила визы для граждан Канады с 2005 года.

Посол критикует Канаду на фоне ухудшения двусторонних отношений после того, как летом Канада остановила переговоры с Украиной о свободной торговле, которые продолжались три года, отмечает радиостанция.