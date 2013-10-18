Перекупщики перекрыли вход производителям на продрынки - министр

И получить достойную цену за свою продукцию аграрии могут оптовых рынках. Там им не будут составлять конкуренцию перекупщики. А потребитель сможет купить качественную продукцию без искусственных наценок. Об этом заявил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк во время визита на оптовый рынок «Столичный».

«На сегодняшний день есть определенный ценовой конфликт потребителя и производителя. И мы в Министерстве понимаем, что потребитель должен получать стабильную цену, но мы должны заботиться и о производителе. Потому что он не может работать в убыток», − отметил Николай Присяжнюк.

По словам Министра, именно такую модель, где и производитель может заработать, и потребитель потратит немного, предлагают на оптовых рынках сельхозпродукции. Именно сюда не допускают перекупщиков, которые заполонили продовольственные рынки во многих украинских городах.

«Сегодня единоличник не может попасть на центральный или районный рынок города, потому что везде присутствуют перекупщики. Наша задача − убрать этих посредников. И я убежден, что вскоре на рынках будут торговать только производители. Теперь же они могут беспрепятственно реализовывать свою продукцию на оптовых рынках», − отметил глава ведомства.

Именно на таких рынках производитель имеет возможность формировать товарную партию из своей продукции и придавать ей товарный вид. И по планам Минагрополитики, именно отсюда должны поступать парии на экспорт.

Министр подчеркнул, что местные власти также должны способствовать доступу производителей к торговле на рынках. Потому что именно чиновники на местах должны прилагать максимальные усилия, чтобы обеспечить потребителя стабильными ценами. Также местные органы власти должны высчитывать баланс потребления сельхозпродукции, что тоже будет способствовать стабильной ценовой ситуации.

«Находясь на этом рынке, мы показываем, какова реальная цена на продукцию. Но, чтобы она была стабильной во всех регионах, должен высчитываться баланс потребления продукции. Потому что аграриям надо понимать, сколько нужно вырастить овощей, картофеля, чтобы избежать демпинга, убытка, скачков цен. То есть необходим определенный заказ на производство продукции», − подчеркнул Министр.