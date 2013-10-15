Европарламентарий констатирует принятие Украиной большинства еврозаконов

Такое мнение в комментарии телеканалу БТБ выразил депутат Европейского парламента Яромир Количек.

«Я владею очень полной информацией об этих изменениях. Трансформировать всю систему непросто, потому что есть тысячи нюансов в законодательной базе страны. Но базовые принципы, которые соответствуют принципам ЕС, были приняты, например, направленные на разделение трех ветвей власти. Это очень важно», - отметил он.

В то же время Количек обратил внимание, что потребуется несколько лет на окончательное соотнесение украинского законодательства к европейскому.

«Потребуется несколько лет работы, чтобы все уладить. Но для обеспечения торговых отношений основные вещи уже были сделаны. Я думаю, не будет проблемы в том, чтобы вывести на новый уровень отношения между Украиной и всеми странами - участницами ЕС», - добавил депутат Европарламента.

Комментируя повестку дня Вильнюсского саммита, он отметил, что вопрос экс-премьер-министра Юлии Тимошенко не является ключевым.

«Да, это не является жизненно важной проблемой. Это скорее символ, в большей или меньшей степени. А я не думаю, что символы должны выходить на первый план при обсуждении между партнерами. Конечно, я не думаю, что Тимошенко - святая. Но я думаю, что мы должны показать, что обе стороны учитывают гораздо более важные вещи, чем частное дело. И нет разницы, оно уголовное, или политическое», - подытожил политик.