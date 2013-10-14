Янукович встретился с женщинами - Героями Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня во время встречи с женщинами - Героями Украины.

По словам Януковича, он рад случаю встретиться с личностями, которые достигли больших профессиональных успехов, пользуются уважением и авторитетом в обществе, занимают активную общественную позицию.

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Глава государства выразил «восхищение, что есть такие женщины в Украине». «Это благодаря тому, что вы такие работящие, профессиональные», - сказал он.

Янукович обратил внимание на важную роль женщин в жизни государства, украинского общества. «Уважение к вам и авторитет в обществе не случайны. Как говорят, Господь Бог вам помогал в этом и вы этому способствовали - чтобы уровень признания и уважения к вам всегда рос», - отметил он.

«Ваше ощущение того, что происходит в стране, для меня очень важно», - добавил глава государства.

Участники встречи обсудили широкий круг вопросов, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на встрече присутствовали народная артистка Украины Нина Матвиенко, актриса Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки Валерия Заклунная-Мироненко, многократная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова, оператор машинного доения сельскохозяйственного производственного кооператива «Агрофирма «Первое мая», пенсионерка Павлина Шаповаленко, учительница математики Харьковской гимназии №47 Лариса Шитикова.