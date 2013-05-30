В Кабмине говорят, что в Украину не ввозят продукцию с ГМО

Так, наше государство, как ведущий экспортер зерновых и продовольственных товаров на мировой рынок, не может себе позволить ввозить ГМО-продукты, а также их производить. К тому же, это запрещено отечественным законодательством. Поэтому украинцы и покупатели отечественной сельхозпродукции за рубежом могут спокойно ее потреблять. Об этом корреспонденту «Укринформ» сообщил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк, который сейчас находится с рабочей поездкой в Париже.

«Украина − не то государство, которое позволяет свободный ввоз культур ГМО на внутренний рынок, так как это запрещено законодательством. У нас можно ввозить только официально зарегистрированные генные материалы, в том числе и растительного происхождения, но сегодня их никто не предлагает и не ввозит», − подчеркнул Иван Бисюк.

Также первый заместитель Министра отметил, что Украина претендует на ведущую роль среди поставщиков продовольствия в мире. И как мощный экспортер зерновых и других продовольственных товаров не может позволить себе ввоз ГМО-продукции.

Кроме того, по словам Главы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимира Горжеева, в Украине создана и действует эффективная система контроля качества растительной продукции, в частности введена регистрация сортов зерновых культур. И европейские потребители знают, что Украина выращивает растительные культуры без ГМО.

Владимир Горжеев также отметил, что уровень контроля на государственной границе Украины оценивается как чрезвычайно высокий.

«Сегодня практически невозможно провезти нелегально любые образцы животноводческой или растительной продукции, поскольку на пунктах пропуска все проходят жесткий физический контроль. А вся изъятая продукция исследуется. Сырье же, которое имеет признаки болезни, сразу уничтожается», − подчеркнул Глава Госветфитослужбы.