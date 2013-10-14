Индия может разрешить покупку своих банков другими странами

Резервный банк Индии (РБИ) вскоре введет новые правила для вхождения на индийский рынок иностранных банков, возможно, будет разрешена покупка местных банков, заявил глава РБИ Рагурам Раджан, передает РИА Новости.

"Это будет большое нововведение, так как станет возможной даже покупка индийских банков В течение ближайших двух недель мы сообщим детали. Создавая полностью принадлежащие им дочерние банки, зарубежные банки получат больше возможностей для расширения своей деятельности в Индии. Мы дадим вам много свободы в создании своих филиалов", - приводит заявление главы РБИ газета Business Standard.

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В настоящее время иностранные банки в Индии действуют только как филиалы, число филиалов ограничено.

"Что касается иностранных банков, то если вы примите схему полностью субсидируемой структуры, мы будем обращаться с вами почти как с нашими национальными банками", - заявил Раджан, добавив, что ожидает подобного отношения и к индийским банкам за рубежом.

Реформа банковского сектора является одним из основных преобразований, которые в ближайшие годы намерен провести недавно возглавивший РБИ Раджан.