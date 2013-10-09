Украинцам продают дешевую водку в газетных киосках, замаскировав ее под "бальзам"

Разница между так называемой целебной настойкой и обычной водкой небольшая - всего в 5 градусов, однако купить ее может любой желающий без рецепта в аптеках и даже в газетных киосках.

Депутаты требуют у Генпрокуратуры вмешаться, потому что, уверяют, статус целебного напитка обычная водка получила за взятки. Продавщица в одном из газетных киосков на вопрос о целебном бальзаме заявила, что это диетический продукт и продавать его без всяких ограничений можно даже детям, сообщает ТСН.

Читайте также: 29% украинцев употребляют алкоголь для снятия стресса - опрос

В другом киоске журналистам даже показали бумаги. В соответствии с ним, настойки с перцем и медом - действительно диетический продукт. Однако, по словам продавщицы, "лечиться" таким продуктом любят в основном местные алкоголики, у кого не хватает денег на бутылку водки.

И действительно: по результатам экспертизы, проведенной депутатами, содержимое бутылки "Целебного" не соответствует заявленному на этикетке. В бутылке, мол, просто крепкий алкоголь. "Мы проверили: здесь нет ни одного компонента, который бы соответствовал заявленным параметрам. То есть мы теоретически предполагаем, что может быть бальзам, который отвечает всем параметрам.

А это, ну, просто водка, которая просто получила другой статус", - заявил председатель комитета по вопросам свободы слова Николай Томенко. "Более того - спирт не соответствующий. Он не класса "люкс", а обычный спирт", - подчеркнул председатель комитета по вопросам охраны здоровья Роман Илык. Водка в статусе целебного напитка - это афера, чтобы не платить налогов, заявляют депутаты. Водка - товар подакцизный, а вот диетическая настойка - нет. Поэтому и стоит дешевле, и рекламировать можно. Все, что надо - подкупить чиновников, которые подпишут бумаги.

"Это хорошая коррупционная схема отмывания денег", - отметил заместитель председателя комитета по соцполитике Ярослав Сухой. Тем не менее в министерстве здравоохранения настаивают, что в этих бутылках - диетический продукт:

"Продукция торговой марки "Целебный" (настойки "С хреном", "С прополисом и медом", "С перцем и медом"...) отнесена к категории пищевых продуктов для специального диетического потребления... Согласно заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы... настойки ... соответствуют установленным медицинским критериям безопасности и могут быть реализованы через специализированные магазины и отделы, аптечную сеть и по прямому заказу".

То же самое повторяют и производители, уверяя, что напиток полезен, если правильно употреблять. "Употребляется по 5-10 миллилитров - после консультации с врачом - три раза в день, разбавленным в полстакане воды", - пояснила совладелец компании Людмила Русалина. И налоги, уверила она, исправно платят. Но не за водку, потому что это же целебный напиток, а за сырье - за спирт. Итак, пока ГПУ будет решать, браться за дело или нет, настойку активно скупают в киосках с прессой и в аптеках.