Один из обвиняемых в бегстве Мельника заболел, суд перенесли

Броварской горрайсуд Киевской области перенес на 11 октября судебное заседание по обвинению милиционеров в халатности, которая привела к побегу бывшего ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника, в связи с болезнью одного из обвиняемых Василия Удовиченко.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале сегодняшнего судебного заседания сторона защиты сообщила, что у Удовиченко случился сердечный приступ и он находится в больнице.

Заслушав мнения сторон, председательствующий в судебном процессе судья Николай Шевчук принял решение о перенесении судебного заседания на 9.30 11 октября, обязав, в то же время, сторону защиты подсудимого на следующее заседание предоставить официальный документ, подтверждающий болезнь, а также сообщить, как долго Удовиченко будет находиться в больнице.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля с.г. во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника одели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник бежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет.

14 августа он был объявлен в международный розыск.

6 сентября прокуратура завершила досудебное следствие по уголовному производству в отношении двух служебных лиц органов внутренних дел и передала в суд обвинительный акт по обвинению их в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины, то есть в служебной халатности, в результате которой совершил побег задержанный.

Обвиняемым милиционерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.