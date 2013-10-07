На Киевщине нашли плантацию конопли на земле, принадлежащей сельсовету

Как сообщили УНИАН в пресс-cекторе Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, посевы наркосодержащей конопли были выявлены на земельном участке, который принадлежит одному из сельских советов Ставищенского района.

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По материалам СБУ органами милиции начато уголовное производство по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. За такое преступление санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до семи лет.

«Все наркопосевы правоохранители с помощью техники уничтожили», - говорится в сообщении.