Банкир: процентные ставки по депозитам будут падать

Об этом во время пресс-конференции на тему «Всемирный день сбережений: как экономному стать богатым», посвященной второму старту международного финансового праздника в Украине, заявил исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Мамедов.

«В прошлом году были хорошие ставки, люди размещались и были правы. Я думаю, что те люди, которые размещали в национальной валюте, в гривне, они выиграли, потому что мы видим, что курс не изменился, доходность 20-24% при стабильном курсе. Это чистый доход, который получили люди. Что касается ситуации по процентным ставкам на сегодняшний день, то я считаю, что они высокие, и тенденция по их уменьшению будет продолжаться», - сказал банкир.

Финансист заметил, что чем больше сегодня находится ликвидности в банковской системе в виде депозитов, тем больше пользы это оказывает всей экономике страны.

«Вы знаете по тем мероприятиям, которые проводит Национальный банк, они направлены на то, чтобы уменьшить долю валюты не только в обороте, но и в накоплениях. Мы видим более значительные изменения ставок по валютным депозитам, это связано с тем, что ведется политика дедолларизации экономики, увеличение доли безналичных расчетов. Становится экономически невыгодно иметь валюту как средство расчета, потому что на отдельных операциях человек теряет ту прибыль, которую он может получить от депозитной ставки», - добавил Мамедов.

Отвечая на вопрос, сколько средств находится на руках населения, он оценил эту сумму в 200 млрд долл.

«Думаю, что это портфель порядка 200 млрд долл, сколько есть в банковской системе, столько депозитов уже есть у людей. Представьте, если эта сумма попадет непосредственно в банковскую систему, думаю, что уровень ставок по кредитованию будет приблизительно ноль», - убежден финансист.

В связи с этим банкир посоветовал инвестировать средства в гривневые депозиты на длительный период.