Завтра в Украине потеплеет
13:47, 06 октября 2013Общество
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Завтра, 7 октября, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, дневная температура повысится до 17° тепла
Температура воздуха повысится
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ветер на протяжении суток будет преобладать западный, 5-10 м/с.
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Ночная температура будет составлять 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 1-6° мороза; дневная температура будет составлять 12-17° тепла, на Закарпатье 18-20°, в восточных областях, в Крыму и Приазовье 8-13°.
В Киеве и области осадков не предвидится. В Киевской области температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 12-17° тепла. В г. Киеве температура ночью 2-4° тепла, днем 14-16°.
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