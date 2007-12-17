Ющенко критикует правительство Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует правительство Виктора ЯНУКОВИЧА за отсутствие реформ и непродуманные шаги в экономике.

Об этом он заявил в интервью «5-му каналу» в воскресенье.

Он считает просчетом нынешнего правительства то, что «коллеги из правительства решили, что можно на предыдущем багаже, на предыдущей экономической модели жить 365 дней». По его словам, это привело к кризису во многих сферах, в том числе ЖКХ, в аграрном секторе, и тому подобное.

Он также раскритиковал существование двойных цен – на внутреннем рынке и на внешнем, в частности, на зерно; попытки правительства прибегать к администрированию, и тому подобное. Также он назвал «политикой коррупции» намерения сделать «социальный хлеб» и обычный.

В.ЮЩЕНКО поддал критике и роботу правительства В.ЯНУКОВИЧА в энергетической сфере. «Колоссальная проблема: два года мы не имеем адекватных изменений на этом рынке, в том числе и в цене», - заметил он. «Политиканство укачало прагматическую, экономическую реформу в этом вопросе», - отметил Президент, подчеркнув, что правительство пошло путем выделения 6 миллиардов субсидии на газ для населения, тем самым предоставил субсидии богатым людям.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в будущем году необходимо провести много реформ, в том числе это касается образования, охраны здоровья, судебной системы, правоохранительных органов и других сфер. Относительно последнего, критикуя ситуацию на дорогах, Глава государства пообещал объявить решительную борьбу с беспорядком на дорогах, внести на рассмотрение парламента пакет законопроектов о существенном увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Также он опять выразил мнение о необходимости реформирования системы распределения средств между местными и центральным бюджетом в сторону увеличения местных бюджетов. Он подчеркнул, что существующая модель в проекте бюджета на 2008 году ни кем не будет поддержана, и в первую очередь Президентом.

В.ЮЩЕНКО также повторил свой тезис о необходимости принятия новой редакции Конституции, а также необходимости отмены депутатской неприкосновенности.