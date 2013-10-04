В Кабмине планируют ужесточить налог на роскошь - СМИ

Министерство доходов и сборов в ходе доработки проекта закона о введении с 2014 года налога на богатство решило еще больше ужесточить налогообложение операций с ценными бумагами.

Как сообщил "Ъ" источник в правительстве, под дополнительное налогообложение подпадут физические и юридические лица, как резиденты, так и нерезиденты, которые владеют в Украине корпоративными правами, ценными бумагами, а также взносами в уставные капиталы хозяйствующих обществ.

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Речь идет о публичных и частных акционерных обществах, полных, коммандитных, обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. Собственники таких активов на сумму свыше 1 тыс. минимальных зарплат (1,147 млн грн) или участвующие в капитале на такую же сумму должны будут ежегодно платить налог в госбюджет в размере 3% от оценочной стоимости таких активов.

Необходимость такой инициативы в министерстве поясняют социальной справедливостью. "Люди, декларирующие взносы в уставный фонд, но не показывающие источники дохода — это тот вопрос, которым нужно заниматься. Когда мы сравниваем базы данных учредителей физлиц и их взносы с задекларированными ими доходами, конечно же, возникают вопросы. И таких людей достаточно много",— рассказал министр доходов и сборов Александр Клименко.

Впрочем, господин Клименко не смог назвать размер ожидаемых поступлений в бюджет от введения такого налога. "Сегодня мы говорим о принципах, а не о том, что мы что-то сделаем и получим миллион. Мы строим систему, которая будет социально справедлива, чтобы завтра нам не сказали, что здесь несправедливость",— ответил он. Этот налог является частью налога на роскошь (также будет взиматься с квартир, домов, автомобилей, яхт, самолетов, вертолетов, антиквариата), поступления от которого должны составить 500 млн грн в год.