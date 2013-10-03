Тариф за вывоз и утилизацию мусора должен быть втрое выше - эксперты

Из-за увеличения объемов мусора в Украине Кабмин утвердил профильную программу по его сокращению до 2020 года. За семь лет правительство намерено потратить из государственного и местных бюджетов 4,7 миллиарда грн, чтобы построить мусороперерабатывающие заводы, сортировочные комплексы и закупить технику, пишет Коммерсант-Украина.

Однако, по мнению экспертов, без повышения тарифов на вывоз и утилизацию отходов программа может остаться лишь декларацией о намерениях.

По словам одного из участников рынка, строительство одного завода мощностью переработки 40 тысяч тонн в месяц обойдется в 70-80 млн евро.

"В Украине три иностранных инвестора: австрийский Ave, французский Veolia, немецкий Remondis. Но нет ни одного оператора, который бы не хотел продать этот бизнес в Украине",— сказал собеседник издания в одной из компаний.

Предложенная программа останется декларацией о намерениях, если государство не пойдет на пересмотр тарифа на вывоз и утилизацию мусора, считает он.

В Польше тариф составляет примерно 30 грн с человека, чего хватает на вывоз, утилизацию, амортизацию оборудования, зарплаты и прибыль. По словам председателя правления ассоциации предприятий сферы обращения с отходами "Чистая страна" Виктора Ржоткевича, тариф в Киеве в среднем составляет 6 грн в месяц с человека. При средней норме накопления мусора 2,3 кубометра в год, стоимости захоронения и логистики тариф должен составлять минимум 20 грн.

"Это то, что под силу платить украинцу и мало-мальски может улучшить состояние с отходами. Помимо тарифа, компенсатором может стать сбор с упаковки. Его будут платить те, кто больше потребляет таких товаров",— добавляет он.