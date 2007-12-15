Перепутанных в роддоме детей вернут родителям

Администрация немецкой клиники объявила об успешном завершении поисков родителей двух девочек, перепутанных вскоре после рождения. В ближайшее время дети будут возвращены в свои настоящие семьи.

Ошибка врачей обнаружилась когда генетический тест показал, что "отец" одной из девочек не является ее родственником. Вскоре после этого тестирование прошла и жена мужчины: так выяснилось, что в течение нескольких месяцев супруги воспитывали ребенка других людей.

Девочка появилась на свет летом этого года в больнице Св. Елизаветы в городе Саарлуис на юго-западе Германии. Администрация клиники признала возможность случайной подмены младенцев – их могли перепутать во время купания. Второй ребенок мог оказаться у любой из четырнадцати женщин, роды у которых прошли в один и тот же день.

Генетический анализ родителей 14 детей занял несколько недель. В конце концов истина была установлена. В настоящее время семьи готовы обменяться перепутанными детьми. Обе пары находятся под наблюдением психологов.

Несколько недель назад аналогичный случай произошел в Чехии. Как и в последнем случае, ошибку медиков удалось исправить благодаря бдительности одного из отцов перепутанных младенцев.

Медпортал