На шахте Засядько ”загрубления” датчиков никогда не было

Причиной взрыва на донецкой шахте им. А.Засядько могло стать неизвестное до сих пор смешение газов - этилена, пропилена и тяжелых углеводородов.

Об этом заявил председатель совета арендаторов шахты имени Засядько, народный депутат Ефим ЗВЯГИЛЬСКИЙ в интервью еженедельнику «Зеркало недели».

Как сообщил Е.ЗВЯГИЛЬСКИЙ, к единому мнению о том, что привело к трагедии, экспертная комиссия не пришла. «Мы думаем, что это неизвестное до сих пор смешение газов. Этилена, пропилена, тяжелых углеводородов. Наличие этих газов в определенной пропорции, которой мы еще не знаем, приводит к снижению барьера взрываемости газовоздушной смеси. При нормальных условиях критическая концентрация метана - более 4,5%. А если мы добавим туда газы, содержание которых мы не учитываем, определим зависимость температурного режима, этот барьер может резко снизиться. Это может быть 3%, 2%…, а может, и 1%», - сказал Е.ЗВЯГИЛЬСКИЙ.

«Все существующие методики и нормативные документы, которые сегодня регламентируют безопасность, были соблюдены. Комиссия сделала вывод, что нет претензий к специалистам предприятия… В предыдущих случаях мы наблюдали проявления каких-то процессов, которые свидетельствовали о каком-то разломе и о наличии источника выделения газа. А здесь - ничего. Может, эти признаки и были, но нет приборов и методик, которые должны предупреждать нас об опасности», - добавил он.

Е.ЗВЯГИЛЬСКИЙ отметил, что на шахте им. Засядько за 10 месяцев с начала года проведено 537 проверок и обследований, которые показали, что ни в одном случае не было «загрубления» датчиков, какой-то фальсификации данных, предельной загазованности.