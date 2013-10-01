ГАИ Донецка просит водителей завтра объезжать «Донбасс Арену»

Для обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения транспортных заторов во время проведения завтра, 2 октября, футбольного матча «Шахтер» (Украина) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) Госавтоинспекция г.Донецка рекомендует всем владельцам транспортных средств заранее скорректировать свой маршрут движения в объезд центральной части города и улично-дорожной сети, прилегающей к стадиону «Донбасс Арена».

Об этом УНИАН сегодня сообщили в Управлении ГАИ Донецка.

В Госавтоинспекции отметили, что за час до начала матча (начало матча в 21.45 – УНИАН) движение автомобилей по всему транспортному периметру, примыкающему к стадиону, будет частично ограничено.

В связи с тем, что на время футбольного матча на проезжей части, прилегающей к стадиону, паркуется большое количество автобусов, прибывающих с болельщиками, водителям транспортных средств необходимо выбирать скорость движения с учетом значительного уменьшения пропускной способности дороги, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

ГАИ напоминает водителям о необходимости обеспечения минимальной скорости при проезде пешеходных переходов, а также по пути следования болельщиков-пешеходов и неуклонного выполнения требований сотрудников Госавтоинспекции, своевременного реагирования на специальные звуковые, световые сигналы патрульных автомобилей и жестов регулировщиков.

Госавтоинспекция не рекомендует болельщикам оставлять транспортные средства без присмотра. Безопаснее оставить автомобили на время матча на охраняемых стоянках.