СМИ: Украина заявила два города на финал Евро-2020

"Донбасс Арена" претендует на один из 12 "стандартных пакетов" (три матча группы+игра плей-офф). "Олимпийский" - на "элитный пакет" (два полуфинала и финал). Хозяев Евро-2020 УЕФА объявит в сентябре 2014 года.

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Одна страна на Евро-2020 может быть представлена лишь одним городом, сообщает Сегодня.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по футболу 2012 года - 14-й чемпионат, финальная часть которого состоялась в Украине и Польше с 8 июня по 1 июля 2012 года. В финале чемпионата на НСК «Олимпийском» в Киеве сборная Испании защитила титул чемпионов Европы и во второй раз подряд завоевала Кубок Анри Делоне, победив со счетом 4:0 сборную Италии.