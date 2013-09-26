В этом году Минобороны подписало 8 тысяч контрактников

Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Бронислав Жуковский.

"В этом году контракт с Вооруженными Силами Украины заключило 8 тысяч граждан, количество военнослужащих по контракту увеличилось на 5 тысяч человек. Таким образом, в Вооруженных Силах Украины военнослужащими военной службы по контракту укомплектовано около 60 процентов должностей рядового и сержантского состава", - сказал Жуковский.

Напомним, в этом году в Украине состоится последний призыв на срочную службу.