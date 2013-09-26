В этом году Минобороны подписало 8 тысяч контрактников
18:34, 26 сентября 2013Общество
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Количество желающих пройти службу по контракту существенно возросло
Бронислав Жуковский во время видеоконференции / Фото: Минобороны
Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Бронислав Жуковский.
"В этом году контракт с Вооруженными Силами Украины заключило 8 тысяч граждан, количество военнослужащих по контракту увеличилось на 5 тысяч человек. Таким образом, в Вооруженных Силах Украины военнослужащими военной службы по контракту укомплектовано около 60 процентов должностей рядового и сержантского состава", - сказал Жуковский.
Напомним, в этом году в Украине состоится последний призыв на срочную службу.
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