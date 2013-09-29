В Житомире отметили 250-летие костела Римско-католической церкви

В праздновании приняли участие представители Римско- католической церкви из Польши и Ватикана.

Как передает корреспондент УНИАН, на празднование юбилейной даты в храм пожаловали священнослужители Архиепископ Мечислав Мокшицкий, Римо-католический архиепископ, ватиканский дипломат, Апостольский Нунций в Украине Томас Эдвард Галликсон, Архиепископ Киевско-Житомирской диецезии Петр Мальчук, Епископ-ординарий Києво-Житомирской диецезии Римо-католической Церкви Ян Пурвинский, Епископ-помощник Виталий Скомаровский, министр Ордена Братьев меньших в Украине отец Доброслав Копистеринский, Архиепископ Житомирский и Овруцкий Изяслав.

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На праздновании прозвучало, что 250 лет тому назад, 26 сентября 1763 года, в Житомире образовано францисканский монашеский дом. Сначала на попечении Св. Иоанна из Дукли был построен монастырь и деревянный храм, который в 1820 сгорел.

На протяжении ХІХ-ХХ вв. помещение храма использовалось в качестве кинотеатра, библиотеки, дома народного творчества и тому подобное. В 1997 году Ян Пурвинский освятил храм, а в 2006 году францисканцам были возвращены прежние монастырские помещения, занятые в советское время областным военкоматом.

Праздничные богослужения посетило также руководство области и города. Городской председатель Владимир Дебой, который пришел на праздничную службу Божью вместе с женой, поздравил прихожан храма с большим праздником. Он поблагодарил отца Мирослава за то, что сегодня Семинарийский костел ежедневно помогает людям обездоленным как духовно, так и материально, что в настоящее время активно возобновляются помещения, которые до недавнего времени были военкоматом.

По случаю праздника городской председатель передал пожертвование на храм.

На будущей неделе, 6 октября, в рамках празднования 250-летия Семинарского костела парафии св. Иоана из Дукли на стене костела будет открыта памятная доска католическому святому Зигмунду Щесни-Фелинскому, которого 11 октября 2009 года канонизировал в Ватикане Бенедикт XVI. Будущий святой из 1851г. учился в Духовной семинарии в Житомире, где теперь расположен Семинарский костел. Установлениям мемориальной доски приход хочет увековечить память об этом известном ученике Житомирской семинарии.

Освящение и установление памятной доски состоится при участии архиепископа Киево-Житомирской епархии Петра Мальчука.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2006 года Житомирская облгосадминистрация своим актом передала верующим прежние помещения монастыря, которые в советское время были заняты областным военкоматом.