Тур в поддержку нового альбома группы Бумбокс – "Термiнал Б"
Мaestro Media и Музыка для Масс представляют тур в поддержку нового альбом группы Бумбокс – "Термiнал Б"
Об альбоме "Термiнал Б" и концертном туре группы Бумбокс
Двадцать шестого сентября, с концерта в Черновцах стартовал всеукраинский тур группы Бумбокс, который охватит 25 городов и завершится концертом в Киеве, восьмого ноября. В тур Бумбокс везут новый альбом "Термiнал Б" и программу, построенную на песнях из альбомов "Меломания", "Family Бизнес", "III" и "Середнiй Вiк".
В альбоме "Термiнал Б", традиционно для Бумбокса, 11 песен, разные темы, одно настроение. Здесь есть песни, которые можно по разным критериям отнести как к раннему творчеству группы, так и к "электрическому периоду". Альбом получился легким, несмотря на гитарный перегруз. В чем сможет убедиться каждый, кто купит билет на концерт.
Почему "Термiнал Б"? Потому что все песни альбома были написаны либо в самом терминале Б, либо по дороге в аэропорт или из терминала домой. Идею, родившуюся в полете, зачастую удавалось доработать не на репетиции, но в следующем полете. И терминал Б стал своеобразным порталом, "терминалом Бумбокс", который переносит музыкантов группы, а теперь будет переносить и слушателей, в разные города и страны.
Концертный график
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Сентябрь
26 сентября - Черновцы, Летний театр
27 сентября - Хмельницкий, Филармония
28 сентября - Винница, КЗ "Радуга"
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Октябрь
1 октября - Житомир, Театр им.Кочерги
2 октября - Ужгород, Закарпатский Драматический Театр
3 октября - Ивано-Франковск, Стадион "Рух"
8 октября - Симферополь, Музыкальный Театр
9 октября - Севастополь, Дом Офицеров
11 октября - Персон, ККЗ "Юбилейный"
12 октября - Днепропетровск, Концерт-холл "Опера"
15 октября - Кривой Рог, Дом Молодежи и Студентов
16 октября - Кировоград, Филармония
19 октября - Кременчуг, Городской Дворец Культуры
20 октября - Полтава, ДД "Листопад"
21 октября - Сумы, Театр им.Щепкина
24 октября - Луганск, Дк им.Ленина
25 октября - Мариуполь, ДК Металлургов
26 октября - Донецк, ДМ "Юность"
29 октября - Запорожье, ДК "Днепроспецсталь"
30 октября - Харьков, ККЗ "Украина"
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Ноябрь
3 ноября - Львов, ДС "Украина"
4 ноября - Луцк, Театр им.Шевченко
6 ноября - Николаев, Областной Дворец Культуры
7 ноября - Одесса, Музыкальный театр им.Водянова
8 ноября - Киев, "Новая Stereo Plaza"
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