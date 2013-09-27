Тур в поддержку нового альбома группы Бумбокс – "Термiнал Б"

Мaestro Media и Музыка для Масс представляют тур в поддержку нового альбом группы Бумбокс – "Термiнал Б"

Об альбоме "Термiнал Б" и концертном туре группы Бумбокс

Двадцать шестого сентября, с концерта в Черновцах стартовал всеукраинский тур группы Бумбокс, который охватит 25 городов и завершится концертом в Киеве, восьмого ноября. В тур Бумбокс везут новый альбом "Термiнал Б" и программу, построенную на песнях из альбомов "Меломания", "Family Бизнес", "III" и "Середнiй Вiк".

В альбоме "Термiнал Б", традиционно для Бумбокса, 11 песен, разные темы, одно настроение. Здесь есть песни, которые можно по разным критериям отнести как к раннему творчеству группы, так и к "электрическому периоду". Альбом получился легким, несмотря на гитарный перегруз. В чем сможет убедиться каждый, кто купит билет на концерт.

Почему "Термiнал Б"? Потому что все песни альбома были написаны либо в самом терминале Б, либо по дороге в аэропорт или из терминала домой. Идею, родившуюся в полете, зачастую удавалось доработать не на репетиции, но в следующем полете. И терминал Б стал своеобразным порталом, "терминалом Бумбокс", который переносит музыкантов группы, а теперь будет переносить и слушателей, в разные города и страны.

Концертный график

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Сентябрь

26 сентября - Черновцы, Летний театр

27 сентября - Хмельницкий, Филармония

28 сентября - Винница, КЗ "Радуга"

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Октябрь

1 октября - Житомир, Театр им.Кочерги

2 октября - Ужгород, Закарпатский Драматический Театр

3 октября - Ивано-Франковск, Стадион "Рух"

8 октября - Симферополь, Музыкальный Театр

9 октября - Севастополь, Дом Офицеров

11 октября - Персон, ККЗ "Юбилейный"

12 октября - Днепропетровск, Концерт-холл "Опера"

15 октября - Кривой Рог, Дом Молодежи и Студентов

16 октября - Кировоград, Филармония

19 октября - Кременчуг, Городской Дворец Культуры

20 октября - Полтава, ДД "Листопад"

21 октября - Сумы, Театр им.Щепкина

24 октября - Луганск, Дк им.Ленина

25 октября - Мариуполь, ДК Металлургов

26 октября - Донецк, ДМ "Юность"

29 октября - Запорожье, ДК "Днепроспецсталь"

30 октября - Харьков, ККЗ "Украина"

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Ноябрь

3 ноября - Львов, ДС "Украина"

4 ноября - Луцк, Театр им.Шевченко

6 ноября - Николаев, Областной Дворец Культуры

7 ноября - Одесса, Музыкальный театр им.Водянова

8 ноября - Киев, "Новая Stereo Plaza"

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