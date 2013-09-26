Эксперты ожидают рост золотовалютных резервов в сентябре

15:41, 26 сентября 2013
Общество
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Объемы  покупки  валюты  населением  выросли  по  сравнению  с августом, однако они на порядок ниже сентября-октября 2012 года

Золотовалютные резервы в сентябре должны вырасти

Так эксперты Райффайзен банка Аваль прокомментировали ситуацию на валютном рынке в сентябре.

«На  наличном  рынке  ситуация  остается  относительно  стабильной  – объемы  покупки  валюты  населением  выросли  по  сравнению  с августом, однако куда ниже объемов сентября-октября прошлого  года», - заметили они.

При этом, по словам аналитиков, по результатам месяца ожидается прирост объемов золотовалютных резервов Национального банка Украины.

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«Мы ожидаем, что динамика резервов по итогам сентября также окажется положительной – привлечение 750 млн. дол. правительством через частное размещение, выпуск валютных ОВГЗ на сумму 61 млн»- убеждены в банке.

Эксперты констатируют, что евро и эффект переоценки (вследствие девальвации доллара к другим валютам) должны перевесить отрицательное сальдо интервенций НБУ и  выплаты  по  внешним  долгам  (350  млн.  дол.). 

Напомним, что ранее эксперты  "Райффайзен Банк Аваль" спрогнозировали, что  обменный курс гривны к доллару будет стабильным в ближайшие два года.

Начиная с 2010 года, курс гривны к доллару США колеблется  в узком интервале 7,9-8,2 гривен за 1 доллар.

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