Эксперты ожидают рост золотовалютных резервов в сентябре

Так эксперты Райффайзен банка Аваль прокомментировали ситуацию на валютном рынке в сентябре.

«На наличном рынке ситуация остается относительно стабильной – объемы покупки валюты населением выросли по сравнению с августом, однако куда ниже объемов сентября-октября прошлого года», - заметили они.

При этом, по словам аналитиков, по результатам месяца ожидается прирост объемов золотовалютных резервов Национального банка Украины.

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«Мы ожидаем, что динамика резервов по итогам сентября также окажется положительной – привлечение 750 млн. дол. правительством через частное размещение, выпуск валютных ОВГЗ на сумму 61 млн»- убеждены в банке.

Эксперты констатируют, что евро и эффект переоценки (вследствие девальвации доллара к другим валютам) должны перевесить отрицательное сальдо интервенций НБУ и выплаты по внешним долгам (350 млн. дол.).

Напомним, что ранее эксперты "Райффайзен Банк Аваль" спрогнозировали, что обменный курс гривны к доллару будет стабильным в ближайшие два года.

Начиная с 2010 года, курс гривны к доллару США колеблется в узком интервале 7,9-8,2 гривен за 1 доллар.