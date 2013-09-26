Бесплатные мастер-классы от ведущих британских дизайнеров

В период с 3 по 8 октября 2013 года в Киеве будет проведена серия бесплатных креативных мастер-классов от звезд современного дизайна – Колина Керригана и Карен Херд из Университета Искусств, Лондон (University of the Arts, London – UAL).

Данные мастер-классы пройдут при информационной поддержке Посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине.

Цель мастер-классов – ознакомление украинской аудитории с последними течениями и трендами в области дизайна, моды, медиа, коммуникаций, искусства, развитие креативности, содействие реализации творческого потенциала участников как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. Мастер-классы ориентированы на талантливых учащихся старших классов, студентов, художников, модельеров, режиссеров, дизайнеров, фотографов, арт-критиков, журналистов, бизнесменов – всех, кто стремится к творческому развитию и получению новых знаний.

Участие в мастер-классах – бесплатное, по предварительной записи, количество мест ограничено.

График проведения мастер-классов

Дата, время Место Преподаватель Название Дополнительная информация 03 октября 16:00-17:00 «Украинский дом» (ул. Крещатик, 2, Киев) Карен Херд, преподаватель Университета Искусств, Лондон Создание, развитие и воплощение идеи (Taking an Idea for a Walk) Во время мастер-класса будут раскрыты следующие темы: - развитие концепций и идей для личного портфолио; - визуализация и подготовка книги эскизов; - инновационный и экспериментальный рисунок; - развитие дизайна и использование концепции. 03 октября 18:00-19:30 «Украинский дом» (ул. Крещатик, 2, Киев) Колин Керриган, заместитель директора Университета Искусств, Лондон Украина как бренд (Ukraine as a Brand) Будет использовано много изображений. Мастер-класс рассчитан на всех, кто интересуется искусством, дизайном, креативными курсами и программами Университета Искусств. 04 октября 16:00-17:30 «ДонСтрим», Официальный эксклюзивный представитель в Украине Университета Искусств, Лондон (ул. Золотоворотская, 13, Киев) Колин Керриган, заместитель директора Университета Искусств, Лондон Как поступить в Университет Искусств, Лондон (Admission to UAL, Portfolio Preparation) Мастер-класс будет посвящен вопросам подготовки концептуального портфолио, необходимого для поступления на академические программы Университета Искусств.

Поступление в Университет Искусств, Лондон. Талантливым абитуриентам из Украины также предоставляется уникальная возможность поступить в Университет Искусств, Лондон по итогам бесплатного собеседования, которое состоится 8 октября в Киеве.

Для того чтобы быть допущенным к собеседованию, каждый абитуриент должен пройти обязательный предварительный отбор, в процессе которого будет оценена потенциальная готовность претендента, а также будут даны рекомендации по подготовке портфолио.

Для записи на собеседование необходимо предоставить заявку, портфолио, указать возраст, образование, программу, уровень владения английским языком. Соискателю будет предложена дата и время вступительного собеседования, которое продлится 30 минут. Решение о зачислении абитуриент узнает сразу после окончания собеседования.

При положительном результате абитуриенту сразу будет предоставлено официальное подтверждение – оно является основанием для зачисления в Лондонский Университет Искусств.

Колин Керриган – заместитель директора Лондонского Университета Искусств, член Королевского общества британских художников и Королевского Британского общества скульпторов. Его работы получили признание во всем мире и украшают улицы городов Великобритании, США, Китая, Индонезии, Малайзии, входят в большое число частных и государственных коллекций.

Карен Херд – преподаватель программ Foundation Course и Бакалавриат в London College of Fashion (LCF) Лондонского Университета Искусств. Карен Херд известна в мире высокой моды как талантливый, экстраординарный дизайнер, преподаватель с чрезвычайно богатым воображением. Она активно участвует в исследовательской работе, создании концептуальных решений в сфере моды и текстиля. В основе творчества Карен Херд – преемственность и последовательность дизайнерских решений, умение воплотить концепцию в высокохудожественных произведениях искусства при сохранении четких идейных ориентиров.

Предварительная запись, регистрация на мастер-классы и вступительное собеседование:

тел.: (+38 044) 496-09-48, (+38 044) 599-31-80, e-mail: art@donstream.com.ua.

Мастер-классы и вступительное собеседование организовано Образовательной группой «ДонСтрим».

Справка

Университет Искусств, Лондон (University of the Arts, London; UAL) – крупнейшее высшее учебное заведение в мире, специализирующееся на образовании в сфере искусства, дизайна, моды, коммуникаций. Среди его выпускников - Колин Ферт, Джон Гальяно, Александр Маккуин, Пол Смит, Стелла Маккартни, Джарвис Кокер, Вивьен Вествуд, Beck, Пирс Броснан, PJ Harvey, Хуссейн Чалаян, Пол Хаксли, Тим Рот и другие. Ежегодно в Лондонском Университете Искусств более 20 тыс. студентов обучаются всему самому лучшему у всемирно признанных профессионалов.

В состав Университета Искусств, Лондон входят 6 всемирно известных коледжей:

Central Saint Martins College of Art and Design;

London College of Communication;

London College of Fashion;

Camberwell College of Arts;

Chelsea College of Art and Design;

Wimbledon College of Art.

Образовательная группа «ДонСтрим» – официальный эксклюзивный представитель в Украине Университета Искусств, Лондон: http://www.arts.ac.uk/study-at-ual/international/your-country/ukraine

www.donstream.com.ua

facebook.com/DonStream.art

e-mail: art@donstream.com.ua

Тел.: (+38 044) 4960948, (+38 044) 5993180