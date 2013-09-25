На Киевщине все село встало на защиту мужчины, убившего милиционера (видео)

Так во вторник постановил Высший спецсуд по рассмотрению уголовных дел.

Он отклонил кассационную жалобу адвокатов. Убийство произошло два года назад, сообщает ТСН.

Мать осужденного считает приговор несправедливым. В сентябре 2011 в Семиполках недалеко от Киева произошло резонансное убийство. Местный житель возле кафе в упор выстрелил в участкового из ружья, тот умер. Но только Запорожца задержали, то все село пришло во участок отстаивать его.

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О Виталии говорили только хорошее, а вот о его жертве - нет. Тогда выяснилось, что село давно страдало от милиционера Симоненка: были жалобы, об этом свидетели говорили и в суде. Тот, мол, приставал к женщинам, проявлял своеволие, оскорблял и самого Запорожца. В ночь убийства - даже ударил.

Люди говорили, что мужчину до выстрела просто довели. Так в селе думают до сих пор. Крестьяне давали деньги на адвоката, собирали подписи в защиту мужчины и ходили на заседания, но суд признал Запорожца виновным в умышленном убийстве. На вчерашнее заседание высшего спецсуда Запорожца не доставили. Но еще во время рассмотрения апелляции он выразил свою позицию. Вчера адвокаты настаивали, что наказание Запорожцу надо смягчить, потому что он действовал в состоянии крайней необходимости. Однако прокуратура стояла на своем. Суд принял сторону обвинения.

За эти два года в деревне ничего не изменилось, говорят местные. Только участковые здесь не задерживаются. Мать осужденного в колонию к сыну ездит редко, ибо оба это тяжело переживают. И говорит, что крестьяне о Виталие не забывают. Следующий шаг в деле - это Верховный суд и адвокаты Запорожца и дальше будут оспаривать решения судов.