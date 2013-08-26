В Донецке убили милиционера, работавшего в аэропорту

Как сообщили УНИАН сегодня в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, сегодня, 26 августа, в 02.25 в дежурную часть Киевского районного отдела милиции г. Донецка из «скорой помощи» поступило сообщение о том, что на улице Университетской со следами насильственной смерти обнаружен труп неизвестного молодого человека. Выездом на место следственно-оперативной группы установлена личность убитого – сотрудник Линейного отдела милиции в аэропорту Донецк.

На месте работают специалисты ГУМВД Украины в Донецкой области и Донецкого городского управления милиции. Выясняются причины произошедшего, а также принимаются меры к установлению лиц, совершивших преступление.