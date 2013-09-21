Официально: Павличенко поцарапал себе шею лезвием, но не из-за пыток

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на официальном сайте Государственной пенитенциарной службы Украины (ГПтСУ).

По сведениям ГПтСУ, в понедельник, 16 сентября, в Диканевскую исправительную колонию (№12) управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области был переведен для дальнейшего отбывания наказания Павличенко.

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«По прибытии до проведения сотрудниками учреждения его полного личного обыска Павличенко С.Д., воспользовавшись скрытым в ротовой полости лезвием от одноразовой бритвы, нанес себе незначительные царапины на шее. К тому же, осужденный вел себя очень нервно и неадекватно», - отметили в ведомстве.

Тюремщики подчеркнули, что Павличенко немедленно была оказана медицинская помощь в медицинской части учреждения, после чего «проведены разъяснительные профилактические беседы руководством учреждения, территориального управления и представителями прокуратуры Краснозаводского района города Харькова».

«Как объяснил сам Павличенко С.Д., он это сделал потому что его направили отбывать наказание в другую область», - говорится в сообщении ГПтСУ.

Информация по данному факту зарегистрирована в Книге учета информации о происшествиях. Материалы по факту происшествия были внесены 16 сентября 2013 года в Единый реестр досудебных расследований.

«В настоящее время состояние здоровья осужденного Павличенко С.Д. удовлетворительное, он жалеет о своем поведении в тот день. Постоянно с ним общаются ответственные сотрудники, в частности, психологи учреждения и территориального управления», - подытожили в ГПтСУ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 сентября, в эфире ток-шоу Савика Шустера на телеканале «Интер» депутат от «Свободы» Юрий Михальчишин заявил, что в одной из колоний Харькова Павличенко порезал себе вены, чтобы спастись от пыток.

2 октября 2012 года Голосеевский райсуд Киева приговорил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сына Сергея Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи. Судья Шевченковского районного суда Киева Сергей Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное расследование в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. В своей жалобе на приговор Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело против следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.

Вместе с тем С.Павличенко в Апелляционном суде 31 января заявил, что признался в убийстве судьи Зубкова под давлением следствия - явку с повинной из него выбили электротоком. Павличенко-младший утверждает, что милиционеры сами говорили ему, что говорить во время допроса и следственного эксперимента.