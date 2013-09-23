В Лос-Анджелесе вручили премии «Эмми»

Как сообщает Reuters, награду в категории «Лучший драматический сериал» получил «Во все тяжкие» («Breaking Bad»).

Лучшим актером драматического сериала был признан Джефф Дэниэлс за роль телеведущего Уилла Макэвоя в сериале «Новости» («The Newsroom»). Звания лучшей актрисы второй год подряд была удостоена Клэр Дэйнс, сыгравшая агента ЦРУ в «Родине» («Homeland»), сообщает Lenta.ru.

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Лучшей актрисой второго плана в драматическом сериале стала Анна Ганн («Во все тяжкие»), а лучшим актером — Бобби Каннавале («Подпольная империя»). Приз за лучший сценарий достался создателям сериала «Родина».

Лучшим комедийным сериалом была названа «Американская семейка» («Modern Family»). Лучшим комедийным актером стал Джим Парсонс («Теория большого взрыва»), а лучшей актрисой — Джулия Луи-Дрейфус («Вице-президент»). Награды за комедийные роли второго плана получили Мерритт Уивер («Сестра Джеки») и Тони Хейл («Вице-президент»).

В общей сложности награды были вручены в 26 номинациях. Полный список победителей опубликован на сайте премии.