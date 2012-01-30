Гильдия киноактеров США объявила победителей года

Гильдия киноактеров США объявила победителей по итогам прошлого года - лучшими исполнителями главных ролей стали Виола ДЭВИС в фильме "Прислуга" и Жан ДЮЖАРДЕН в немом кино "Артист".

Как сообщает РИА «Новости», помимо В.ДЭВИС на титул лучшей актрисы года претендовали Гленн КЛОУЗ за работу в фильме "Таинственный Альберт Ноббс", Тильда СУИНТОН за роль в фильме "Что-то не так с Кевином" и Мишель УИЛЬЯМС, сыгравшая икону Голливуда в драме "Семь дней и ночей с Мэрилин Монро", а также сыгравшая "железную леди" в одноименной ленте Мерил СТРИП.

На награду в номинации "Лучший актер года" кроме Ж.ДЮЖАРДЕНА были выдвинуты Джордж КЛУНИ с лентой "Потомки", Леонардо ди КАПРИО за историческую драму "Дж. Эдгар", Брэд ПИТТ в фильме "Человек, который изменил всё", Демиан БИЧИР, снявшийся в ленте "Лучшая жизнь".

Триумфатором церемонии стала драма Тейта ТЕЙЛОРА "Прислуга", получившая все три ключевые награды - за лучший актерский состав, за главную и также второстепенную женскую роль, которая досталась Октавии СПЕНСЕР.

Соперниками "Прислуги" с точки зрения актерского мастерства были ленты "Артист" Мишеля ХАЗАНАВИЧУСА, "Потомки" Александра ПЕЙНА, "Полночь в Париже" Вуди АЛЛЕНА и "Девичник в Вегасе" Пола ФЕЙГА.

Актерский цех традиционно отмечает лучшие работы не только на большом экране, но и в телевизионном формате.

Корифеем комедийного тележанра был признан Алек БОЛДУИН с его комедийным сериалом 30 rock. Он получил статуэтку в шестой раз за 18-летнее существование гильдии.

Среди актрис в этом жанре была отмечена "матриарх" американской комедии Бетти УАЙТ, которой в январе исполнилось 90 лет.

Приз за лучший комедийный актерский ансамбль отправился к фильму "Ну и семейка".

Свои драматические таланты ярче других раскрыли в минувшем году Кейт УИНСЛЕТ, Джессика ЛАНГ и Стив БУШЕМИ, сыгравший главную роль в сериале "Подпольная империя" о мафии Атлантик-сити во времена "сухого закона". Эта работа была отмечена также за лучший актерский состав наряду с сериалом в жанре фэнтэзи "Игра престолов".

Почетную награду за достижения в течение актерской карьеры гильдия вручила 75-летней Мэри Тайлер МУР - актрисе, певице и продюсеру. За свою карьеру М.МУР в общей сложности выиграла семь премий "Эмми", три "Золотых глобуса", две награды "Тони", четыре премии "Народный выбор" и однажды была номинирована на "Оскара". В 1992 году она была удостоена собственной звезды на "Голливудской аллее славы".

Премии Гильдии киноактеров (Screen Actor Guild Awards, SAG Awards) вручаются с 1995 года и входят в число самых престижных наград в мире кино. Лауреатам вручается 16-сантиметровая бронзовая статуэтка актера.