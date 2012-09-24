Любимый сериал Обамы получил премию «Эмми»

Любимый телесериал президента США Барака Обамы и фильм о президентской кампании Джона Маккейна стали лауреатами телевизионной премии «Эмми», которую вручали в воскресенье в Лос-Анджелесе в 64-й раз.

Лучшим драматическим сериалом был назван «Чужой среди своих» (Homeland). По информации СМИ, президент США Барак Обама заказывал диски с ним для просмотра в Белый дом.

Клэр Дэйнс и Дэмиан Льюис, сыгравшие в Homeland главные роли, признаны лучшими актрисой и актером.

Лучшим ситкомом стала «Американская семейка» (Modern Family). Лучшим актером в комедийном сериале – Джон Крайер из «Двух с половиной человек» (Two and a Half Men), лучшей актрисой в ситкоме признана Джулия Луи-Дрейфус из «Вице-президента» (Veep).

Лучшим телефильмом была названа картина Game Change о предвыборной кампании кандидата в президенты от Республиканской партии в 2008 году Джона Маккейна.

«Газета.Ru»