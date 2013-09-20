В Днепропетровске мужчину убили за неправильную парковку

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Сначала погибший и 26-летний житель дома поссорились по поводу правильности парковки автомобилей у подъезда. При этом ни один из них не признал свою вину.

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Младший сосед решил доказать свою правоту и вызвал по телефону на помощь четырех знакомых в возрасте от 29 до 31 года. Они жестоко избили другого участника ссоры, который в момент нападения сидел на скамейке. От потери крови и травмы живота потерпевший скончался на месте.

Все пять участников драки задержаны правоохранителями Кировского райотдела милиции в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное лишение свободы.