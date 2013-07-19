В центре Донецка водители не поделили дорогу - в ход пошло оружие
Милиция Донецка разыскивает двух мужчин, ранивших из травматического оружия водителя «Жигулей».
В пятницу, 19 июля, в центре Донецка на автодороге произошел конфликт между водителями с применением травматического оружия.
Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Донецкого горуправления милиции Ольга Почкалова.
По ее словам, инцидент произошел между двумя мотоциклистами и водителем автомобиля, на месте происшествия было применено травматическое оружие.
«Сейчас там правоохранители разбираются. Но никто никого не убил», - сказала Почкалова, пообещав вскоре дать более полную информацию о произошедшем.
Как сообщили позже в пресс-службе Донецкого городского управления милиции, сегодня, 19 июля, в 11.30 на телефон 102 поступило сообщение о том, что на пр. Ильича неизвестные на мотоцикле без номерного знака совершили нападение на водителя автомобиля «Жигули». На место была направлена следственно-оперативная группа Калининского райотдела милиции.
Правоохранители установили, что на выезде из Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения (ДОКТМО) двое злоумышленников напали на мужчину, который находился за рулем «Жигулей», и несколько раз выстрелили из травматического оружия.
«Потерпевший с травмой головы доставлен в ДОКТМО. Мотоцикл и оружие были оставлены неизвестными на месте происшествия», - сказали в милиции.
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В милиции отметили, что обстоятельства произошедшего выясняются, предпринимаются необходимые меры для установления и задержания подозреваемых.