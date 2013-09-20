На Ривненщине председатель сельсовета два года насиловал малолетнюю внучку

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Ривненской области Людмила Суржук, предварительно установлено, что 44-летнее должностное лицо органа местного самоуправления неоднократно насиловало 12-летнюю школьницу, которая является внучкой его второй жены.

В настоящее время выяснено, что мужчина насиловал девочку в течение 2011-2013 годов. Ребенок говорил об этом родным, но они ему не верили. Когда участковый милиционер во время профилактической операции «Визит» посетил школу, девочка рассказала ему об этом.

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19 сентября должностное лицо уведомлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование малолетней).