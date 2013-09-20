В Украине хотят обеспечить максимальную безопасность продуктов питания

Кабинет министров завершил работу над новым базовым законопроектом, регламентирующим безопасность пищевой продукции, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Документ делает обязательным использование производителями системы HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) — комплексного анализа рисков и небезопасных факторов в производстве продуктов питания. Эта система является обязательной в Евросоюзе, а также в ряде других стран, в частности в Канаде, Австралии и Японии. С июля этого года она принята и в государствах Таможенного союза.

В соответствии с системой HACCP вводится принцип отслеживаемости. Он означает, что производителям придется вести строгий учет того, какое сырье они покупают и кому продают свою продукцию. Эти данные будут объединены в единую базу, что позволит быстро отследить распространение некачественной продукции. В качестве примера использования такой базы в пояснительных документах к законопроекту приводятся случаи обнаружения в молоке афлатоксина в Германии в марте нынешнего года. "Источником заражения была кукуруза, импортируемая из Сербии. Благодаря системе было определено, на какие фермы попал этот корм, что позволило вовремя принять меры для защиты потребителей",— говорится в документе.

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Законопроект также предусматривает, что ответственность за некачественную продукцию ложится не только на физических лиц, но и непосредственно на предприятия. При этом Уголовный кодекс предлагается дополнить статьями за оборот некачественных продуктов, причинивших вред здоровью.

При этом подробная инициатива не первый раз выносится на рассмотрение Верховной рады, однако ранее она не находила поддержки депутатов. Аргументом против чаще всего называли затраты производителей из-за необходимости соответствовать новым стандартам.