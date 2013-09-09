В украинских супермаркетах продают еду с немаркированными пищевыми добавками

Об этом говорится в рекомендациях к совершенствованию законодательства Украины в сфере использования пищевых добавок и искусственных подсластителей в продуктах питания, разработанных на основе исследования, проведенного аналитической группой Da Vinci AG, которое было презентовано 9 сентября на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По словам управляющего партнера аналитической группой Андрея Колпакова, нормы украинского законодательства не выполняются, а государственный контроль ведется неэффективно, в результате чего страдают интересы потребителей и здоровье граждан.

«На рынке открыто продаются подсластители-пищевые добавки, которые отсутствуют в Перечне пищевых добавок, разрешенных к использованию в пищевых продуктах. При этом импортеры и производители смесей пищевых добавок стимулируют производителей пищевых продуктов к завышению допустимых норм использования пищевых добавок, утверждая, что это безопасно», - заявил он.

Также А.Колпаков заявил, что импортеры и производители продуктов питания предоставляют заведомо неправдивую информацию относительно безопасности некоторых пищевых добавок, в частности аспартама и цикламата. «В стране не выполняются даже либеральные нормы законодательства Украины относительно маркировки. В первую очередь это касается аспартама» - подчеркивает А. Колпаков.

По его словам, наиболее уязвимые для влияния на здоровье подсластителей и других пищевых добавок категории населения: дети, беременные женщины, кормящие матери не защищены от негативного влияния пищевых добавок. Права потребителей при этом во многих случаях игнорируются.

Напомним, что согласно результатам социологического исследования, которое было проведено центром «СОЦИС» по заказу аналитической группы Da Vinci AG и презентовано в августе 2013 года, 98,3% опрошенных украинцев считают, что государство должно жестче защищать интересы потребителей в вопросах безопасности продуктов питания. При этом, 96,2% опрошенных поддерживают принятие закона об ограничении использования химически синтезированных подсластителей в продуктах питания, которые производятся в Украине. За инициативу полного запрета вредных для здоровья пищевых добавок выступают еще больше – 97% украинцев.