Украина намерена принять закон о безопасности и качестве пищевых продуктов

Так, Кабинет министров уже рассмотрел и направил доработанный проект закона в Верховную Раду. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк.

"Закон "О качестве и безопасности продукции питания" уже был на рассмотрении в Верховной Раде, однако в связи с завершением прошлого созыва его вернули. И недавно этот законопроект был вновь рассмотрен на заседании Кабинета министров и сейчас направляется в Верховную Раду. Я думаю, что в ближайшее время он будет принят",- отметил Иван Бисюк.

Первый заместитель министра подчеркнул, что принятие этого документа является необходимым шагом для создания Зоны свободной торговли с Европейским союзом, поскольку предусматривает выполнение ряда требований ЕС. В частности, согласно Закону, в Украине будет создан единый компетентный орган путем реорганизации Госветфитослужбы. Также закон предусматривает внедрение системы НАССР на производстве.

"Предприятие не сможет поставлять свою продукцию в ЕС, если на этом производстве не установлена система НАССР. А главное, что ответственность за качество и безопасность продукции будет возлагаться на производителей. От этого выигрывают не только иностранные, но и отечественные потребители", - отметил Иван Бисюк.

Напомним, по словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, в прошлом году доля отечественных предприятий, на которых была установлена система управления безопасностью пищевых продуктов НАССР, выросла на 32%.