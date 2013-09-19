Молдова может залить Украину вином по демпинговым ценам - СМИ

Из-за географической близости и отсутствия заградительных пошлин украинский рынок вина является самым простым выходом для молдовских экспортеров, сообщает Forbes.ua.

В 2012 году из 20 стран-поставщиков вин в Украину доля Молдовы в импорте достигла 10% в денежном выражении (или $8 млн) и 25% – в физическом, сообщили в Ассоциации виноградарей и виноделов Украины (АВВУ). Всего за этот период в Украине через розничные сети было продано вина на $490 млн (по данным Research&Branding Group).

Однако российское эмбарго, прогнозируют в АВВУ, вынудит молдован нарастить свою долю в импорте Украины, как минимум, до уровня Грузии – $24 млн. «У Молдавии серьезные возможности и ресурсы вытеснить украинских виноделов с рынка, – уверен директор АВВУ Сергей Михайлечко. – Если ничего не изменится, то на рынке останется только несколько крупных украинских игроков».

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«Чтобы продать невостребованное в РФ вино и пополнить оборотные средства, они пойдут на демпинг. Для этого у них есть ресурс – господдержка в виде серьезных дотаций», – объясняет Михайлечко. По его прогнозам, цена молдовских вин в рознице может быть до 25 гривен/бутылка, то есть будет находиться в сегменте «средний минус».

Намерение увеличить экспорт в Украину подтвердили и в Молдове.

«Мы пытаемся увеличить продажи бутилированного молдавского вина на украинском рынке за счет кампаний по продвижению», – говорит директор Молдовской винной гильдии Виорел Гараз. В составе гильдии находятся 10 винодельческих компаний, которые продают 90% вина на молдовском рынке и занимают 40% в экспортных поставках.

«Объемы надо куда-то продавать. Молдовские вина могут конкурировать в нижнем сегменте, демпингуя при этом. Хорошее невероятно дешевое вино подорвет украинский рынок», – прогнозирует Геннадий Кулжинский, управляющий партнер агентства «Сайдо», стратегического партнера молдовской винодельческой компании Acorex.

В то же время, Сергей Колесниченко, директор по маркетингу Крымской водочной компании («Коктебель»), добавляет, что от демпинга молдовских виноделов если кто и пострадает, то только производители недорогого украинского вина.