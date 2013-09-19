УЗ предлагает включить в проект госбюджета покупку поездов на 10 млрд

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») из-за износа железнодорожного транспорта и для обеспечения комфортных условий перевозки пассажиров предлагает включить в проект государственного бюджета на 2014 год средства на покупку новых пассажирских вагонов и пригородных поездов на сумму около 10 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Укрзализныця» уточнила, что на обновление пассажирского подвижного состава в госбюджете 2014 года должно быть выделено 5,934 млрд грн.

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«На эти средства для пассажиров можно закупить 300 купейных вагонов для курсирования в межгосударственном и внутреннем сообщениях, 100 плацкартных вагонов, 52 вагона типа СВ, 41 пассажирский вагон, приспособленный для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями (инвалидов-колясочников) и 7 специализированных вагонов», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, «Укрзализныця» предлагает выделить 4,05 млрд грн на покупку подвижного состава для пригородных перевозок. На эти средства железная дорога планирует закупить 39 электропоездов и 10 дизель-поездов.

По данным пресс-службы, «Укрзализныця» также направила предложения в Министерство инфраструктуры Украины о выделении бюджетных средств на строительство автомобильной составляющей железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве на сумму 455,6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович, согласно Национальному плану на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», поручил до ноября 2013 года закупить для нужд железных дорог за счет государственного бюджета 200 купейных вагонов, а также 41 пассажирский вагон, оборудованный местами для перевозки граждан с ограниченными физическими возможностями.