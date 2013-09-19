Завтра в Украине снова пройдут дожди

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет преобладать юго-западный и западный, 7-12 м/с, на западе и юге отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье Крыма до 15°, в западных областях 4-9°; днем 11-16°, в южной и восточной части 14-19°.

На высокогорье Карпат будут идти дожди, ночью с мокрым снегом. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.

Читайте также: В Украине выпал первый снег (видео)

В Киеве и области будет облачная погода, временами дождь. Температура в Киевской области ночью 7-12°, днем 11-16°. В г. Киеве температура ночью 10-12°, днем 13-15°.

19 сентября температура воды составила в Черном и Азовском морях 18-21°, в районе Одессы 15°; в Днепре возле Киева 16°.