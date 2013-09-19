Украина и НАТО вместе будут бороться с пиратами

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 331 народный депутат из 384, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция КПУ.

В пояснительной записке отмечается, что предоставление Верховной Радой согласия на обязательность для Украины указанного Соглашения будет способствовать повышению международного авторитета государства как полноправного партнера в деле поддержки международного мира и безопасности, практическому участию Украины в мероприятиях международного сообщества по борьбе с пиратством (в рамках конструктивного партнерства с Организацией Североатлантического договора, повышению уровня взаимосовместимости сил и средств Вооруженных сил Украины с силами и средствами государств-членов НАТО.

Читайте также: Янукович попросил Раду о внеочередном рассмотрении соглашения с НАТО

Подчеркивается, что с принятием Закона о ратификации Соглашения (в форме обмена письмами) между Украиной и Организацией Североатлантического договора об участии Украины в операции “Океанский щит” будут выполнены все необходимые внутригосударственные процедуры для вступления в силу Соглашения для Украины.

В соответствии с законом, Украина берет на себя все расходы, связанные с ее участием в операции.

Подготовка и содержание сил и средств Вооруженных сил Украины, задекларированных к участию в операции, будет осуществляться за счет расходов государственного бюджета Украины, предусмотренных Министерству обороны Украины для содержания ВСУ.