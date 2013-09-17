Официальный курс валют на 18 сентября

Нацбанк установил курс гривни

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 18 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 799.3000 (на 17 сентября – 799.3000) 100 EUR – 1067.5451 (на 17 сентября – 1067.6250) 10 RUR – 2.4728 (на 17 сентября – 2.4753) По теме: Украинской гривне исполнилось 17 лет Все курсы валют на 18 сентября

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