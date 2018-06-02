Казна нуждается в секвестре

Как правило, расходы украинской казны всегда превышают доходы. И за последние пять лет бюджет ни разу не был бездефицитным. В текущем году ситуация и вовсе плачевна: общий спад экономики, ручное управление, пропагандируемое правительством Николая Азарова, и разрыв отношений с МВФ привели к тому, что дефицит главной государственной сметы страны только за семь месяцев текущего года уже «догнал» соответствующий годовой показатель кризисного 2009-го. А динамика наполнения доходной части украинской казны не дает уверенности в том, что по итогу года достичь запланированных объемов поступлений удастся.

Казалось бы, решить проблему дефицита достаточно просто: увеличить налоги или сократить расходы. Но на деле выходит, что увеличивать налоги либо нецелесообразно, либо невозможно. Точно так же, как невозможно сократить расходы, если они достигли критического минимума. Впрочем, это — не об Украине. Как показывает практика, для украинского правительства нет ничего невозможного. Иначе объяснить нерациональные расходы и отсутствие эффективного и экономного использования существующих средств в условиях острого дефицита бюджета — нельзя.

Мы задали народным депутатам – членам Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета – Оксане Калетник (КПУ) и Павлу Ризаненко (УДАР) четыре одинаковых вопроса, и вот какие ответы получили:

1. Международные эксперты утверждают, что Украина должна разработать более экономный бюджет на следующий год, учитывая, что государственная смета 2013 года была заведомо невыполнима. По вашему мнению, по каким статьям может быть проведено сокращение или перераспределение расходов в бюджете-2013?

Павел Ризаненко: В той экономической ситуации, в которой находится Украина, бюджет-2014 должен быть экономным. Но и нынешний нуждается в секвестре. К слову, пересматривать бюджет-2013 нужно по всем незащищенным статьям, всем без исключения, а любые другие варианты – это дискриминация и коррупция. Но кто сегодня возьмет на себя ответственность за принятие решения: кому урезать, а кому не урезать? Поэтому нужен одинаковый подход ко всем, чтобы не создавать предпосылок для коррупции.

Оксана Калетник: Утянуть поясок нужно не только на следующий год, но и сегодня. Но, мне кажется, в исполнительной власти не совсем понимают, что стоит за секвестром, считают, что это — позорно и ужасно. Хотя Украине сегодня требуется прекратить неэффективные вложения. К сожалению, власти не хватает мужества это сделать, несмотря на то, что предложения и от парламента, и конкретно от нашего бюджетного комитета, поступают регулярно.

Мы говорим: пересмотрите свои программы, чтобы они были более эффективными, оцените долю исполнения, количество вложенных средств и отдачу от них. К примеру, программа доступного жилья, которая действует не один год, не приносит нужного эффекта. Дело в том, что при 300 млн грн запланированных на эту программу средств, использовано лишь 12%. Это говорит о том, что украинцы не готовы к ипотечному кредитованию: когда нет экономической стабильности, человек не рискует вкладывать такие деньги, а банк не готов взять на себя риски. Поэтому мы рекомендуем пересмотреть программу и внести в нее соответствующие изменения, чтобы средства, заложенные на нее в бюджете, использовались максимально эффективно, а на государственную ипотеку был спрос.

На мой взгляд, Кабмин сегодня пытается в ручном режиме справляться с текущими проблемами. Но с учетом нестандартных задач, привычные схемы и заготовки не действуют. А для проведения секвестра не хватает смелости.

2. Чем обусловлено падение доходов государственного бюджета в первом полугодии нынешнего года, по сравнению с предыдущим годом?

Павел Ризаненко: В июле текущего года доходы общего фонда госбюджета на 11% превысили доходы по итогам июля прошлого года. А в целом за 7 месяцев доходы общего фонда на 3,8% превысили показатель за аналогичный период прошлого года. То есть, в сравнении с прошлым годом, доходы выросли.

(По данным Госказначейства, поступления в госбюджет за семь месяцев 2013 года составили 189,849 млрд грн, что на 1,75% больше показателя за аналогичный период 2012 года. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за отчетный период составила 247,378 млрд грн, что на 2,7% больше показателя за январь-июль прошлого года. Против января-июля 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета выросли на 3,8% — до 166,286 млрд грн - УНИАН).

Кроме того, существует значительный прогресс по налогу на доходы физических лиц, но пока не понятно, откуда и почему. Возможно, возрастает культура декларирования доходов. Также достаточно существенно вырос за месяц налог на прибыль предприятий – в 7 раз сравнительно с прошлым годом.

А вот что касается именно плана доходов, то у нас – гигантское недовыполнение.

(По данным Администрации президента, в Закон о государственном бюджете-2013 заложено увеличение доходов на 5,3% (до 363,1 млрд грн.) по сравнению с фактическими прошлогодними поступлениями (344,7 млрд грн.) - УНИАН).

Именно в июле дефицит госбюджета приблизительно составил 8 млрд грн., а по итогам семи месяцев этот показатель достиг порядка 30 млрд грн. То есть, факт в этом году немного лучше прошлогоднего, но план однозначно не выполняется.

(По данным Министерства финансов, дефицит госбюджета в январе-июле 2013 года составил 30,27 млрд грн, что в 1,79 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 16,94 млрд грн — УНИАН).

Оксана Калетник: Если быть точным, то в целом в бюджет за первое полугодие поступления снижены на 291,2 млн грн. И это снижение на 0,2%.

(По информации Администрации президента, доходы общего фонда госбюджета по итогам 7-ми месяцев текущего года на 0,2% меньше от запланированного в Законе о государственном бюджете-2013 на этот период показателя — УНИАН).

Но, следует отметить, что это — показатель поступлений по бюджету, в целом. То есть, по общему и специальному фондам. Кроме того, если говорить отдельно по общему фонду, то есть даже прирост.

По «свежему» отчету казначейства за 8 месяцев, к запланированным доходам недопоступило 9,1 млрд грн, а налоговых поступлений недополучено 12,1 млрд. План не выполнен по всем основным налогам: НДС (-10,2 млрд грн), налог на прибыль (-1,1 млрд грн), акциз (-0,3 млрд грн). А по пошлинам на ввозимые товары — вообще провал: в бюджет к плану не попало больше 130 млн грн.

На мой взгляд, фактическое падение поступлений обусловлено падением ВВП, которое сейчас составляет 1,1%, причем, с устойчивой тенденцией к увеличению темпов падения. Напомню, что уже в первом квартале 2013 года падение составляло 0,4%, тогда как в 2012 году был прирост ВВП на 7%.

3. Насколько вырастет наполнение бюджета-2013 в результате реализации требований недавно принятых законов, внедряющих новые налоги? Позволит ли это существенно залатать бюджетные дыры?

Павел Ризаненко: Одним из законов, который, по сути, преследовал цель повышения поступлений в бюджет от налога на прибыль, был закон, исключающий двойное налогообложение по операциям с Кипром. Но, к примеру, УДАР за него не голосовал, поскольку там есть исключения для некоторых отраслей, в которых заинтересованы олигархи.

Насколько я помню, даже Министерство доходов и сборов не планировало существенных поступлений в рамках реализации этого закона. Расчеты позволяли говорить о нескольких миллиардах гривен. Но в перспективе, если закрыть лазейки для олигархов, речь может идти о десятках миллиардов.

Впрочем, помимо лазеек для олигархов, это закон не учел налогообложение операций с капиталом. Мы знаем, что большинство крупных компаний устроено таким образом, что Кипрская компания владеет украинской компанией. В итоге акции таких компании продаются без налогообложения в Украине, хотя этот закон должен был урегулировать такой момент. Многие страны, в том числе Россия и США, урегулировали, а у нас 80% активов олигархов зарегистрированы на Кипре, и все операции с их капиталом налогами не облагаются. Вспомните, как продавали свои банки Черновецкий и Тигипко, как Хорошковский продавал «Интер» - украинская собственность переходит из рук в руки, а страна ничего не получает.

Что касается утилизационного сбора, то, по сути, это не утилизационный сбор, а дополнительная ввозная пошлина на импортные автомобили. В цивилизованных странах собственник автомобиля либо продает авто, либо обязан его утилизировать через специальный центр, куда он сдает автомобиль и платит за утилизацию порядка 500 евро. У нас этот сбор достигает 70 тысяч гривен, и он не выполняет свою функцию по утилизации, а просто направляется в дефицитную казну. Вы видели какие-то мощности по утилизации или их создание в нашей стране? Если бы средства шли в специальный фонд, и за них создавались бы специальные центры утилизации... Да и вообще проблема утилизации не стоит у нас так остро, эта проблема надумана, и закон нацелен только на наполнение бюджета и ограничение конкуренции, с целью создания преференций для определенных игроков.

Что касается векселей – то это не наполнение бюджета, а возможность правительства не платить по долгам. Причем ситуация достаточно хитрая. При дефиците госбюджета, согласно статье 53 Бюджетного кодекса, по итогам полугодия бюджет должен пересматриваться. И все статьи, за исключением защищенных, пропорционально сокращаются, всем без исключения. По сути, благодаря пакету законов о векселях, «своим» будут гасить долги деньгами, а «не своим» - электронными долговыми расписками. И это при том, что данные векселя - не рыночные. Они не унифицированы, и как ценными бумагами мы ими торговать не сможем.



Можно было бы разово сделать реструктуризацию бюджетной задолженности. В истории есть подобные эпизоды, когда вся задолженность по НДС, согласно решению правительства, выплачивалась в форме ОВГЗ. А это - унифицированный инструмент, и всем платили одинаково и без дискриминации. Но в любом случае, это не сокращение расходов, а их растягивание во времени. И, судя по установленному сроку обращения векселей в 5 лет, перенос платежей на период после следующих президентских, и даже следующих парламентских выборов.

Оксана Калетник: Существующие бюджетные дыры довольно сложно залатать теми налогами, которые повводили. Поступления от них, конечно, есть, но не в тех объемах, в которых это необходимо. Это если взять пустую пластиковую бутылку и попытаться из нее вручную отжать последние капли. Да, что-то по стеночкам стечет, но глобально от того, что мы будем все больше и больше сжимать бутылку руками, жидкости в ней не прибавится.

К примеру, в обосновании налоговой к закону о трансфертном ценообразовании речь идет о борьбе с минимизацией налогообложения, из-за которого из Украины ежегодно выводится около 100 млрд гривен. В правительстве подсчитали, что без введения этого закона казна недополучает 20-25 млрд гривен. Но, по оценкам бюджетного комитета, доходы бюджета составят около 0,5 млрд гривен. Это капля в море.

Подобная ситуация и с утилизационным сбором. Причем, информации в документах к закону о конкретных суммах дохода в бюджет нет. Мы в бюджетном комитете полагаем, что от введения этого закона казна получит около 2,2 млрд грн.

4. Каковы ваши прогнозы относительно поступлений в госбюджет до конца 2013 года? Справедливо ли утверждение, что выполнение доходной части госбюджета в текущем году обеспечивается авансовыми взносами налога на прибыль?

Павел Ризаненко: Подход Министерства финансов таков: на базе прошлого года прогнозируются показатели роста ВВП и уровня инфляции, и в рамках этих показателей планируются доходы и расходы на следующий год. Минфин сверстал бюджет-2013 из расчета показателя роста экономики на 3,4%, а у нас, по факту, за первый квартал - 1,1%, а за второй — 1,3% то есть, ни о каком росте речь не идет.

Кстати, это интересный момент, что при таком спаде экономики мы имеем рост доходов общего фонда на 3,8%. За счет чего? Особенно, учитывая, что предприниматели плачутся: их заставляют уплачивать налог на прибыль авансом. Я как бывший аудитор понимаю, что авансовая уплата имеет единоразовый эффект. Но в современной Украине это не так. И это подтверждают истории предпринимателей, которых заставляют платить на год, и даже на два года вперед.

Оксана Калетник: Если отследить бюджетный процесс за несколько лет, то в момент подготовки проекта государственной сметы происходят настоящие торги: политики, чтобы не ударить в грязь лицом перед своими избирателями, пытаются отторговать хоть что-то, что обещали. А из-за того, что исполнительная власть пытается включить в бюджет все «хотелки» депутатов, дабы получить их поддержку при голосовании за смету, каждый год у нас получается «дутый», нереалистичный бюджет.

Как я уже говорила, сегодня некоторого прироста в бюджете-2013 удалось достичь за счет авансовых платежей налога на прибыль (в объеме почти 24 млрд грн) и средств, перечисленных НБУ (2,2 млрд грн). Так как поступления одного из основных источников доходов бюджета — НДС — снизились. Впрочем, ни авансовые платежи, ни средства НБУ не позволили выполнить утвержденные нереалистичные планы бюджета.

На мой взгляд, динамика бюджетных поступлений в 2013 году будет ухудшаться. В частности, из-за уменьшения импорта будут сокращаться поступления от НДС. Не исключаю, что может замедлиться и рост объемов авансовых платежей по налогу на прибыль, ведь с августа 2013 предприятия, которые не имели прибыли, не должны уплачивать авансовые взносы.

Уверена, что сегодня правительству необходимо срочно подать в Верховную Раду новый вариант бюджета на текущий год, в котором будет сокращены расходы и увеличен предельный уровень дефицита. Иначе исполнение бюджета-2013 станет маловероятным.

Ольга Гордиенко, Татьяна Урбанская