Глава Турбоатома призвал Тимошенко не провоцировать торговую войну

« Мне непонятна точка зрения отдельных политиков , которые говорят , что торговая война с Россией - это экономический этап формирования полной независимости Украины » , - заявил генеральный директор ОАО «Турбоатом» , депутат Харьковского областного совета от ПР, председатель постоянной комиссии по вопросам социально - экономического развития региона, инвестиций, международного и межрегионального сотрудничества Харьковского областного совета Виктор Субботин, комментируя слова экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в интервью «Украинской правде».

« За 80 - летнюю историю ОАО«Турбоатом» поставил свою продукцию в 45 стран мира, и нашим крупнейшим заказчиком всегда была и остается Россия. На сегодняшний день портфель заказов предприятия сформирован более чем на 2 года вперед, а с Россией у нас законтрактовано около 300 млн. дол. Поэтому мне непонятна точка зрения отдельных политиков, которые говорят, что торговая война с Россией - это экономический этап формирования полной независимости Украины» , - сказал гендиректор «Турбоатома» .

«Тимошенко снова провоцирует конфликт, забывая, что любая торговая война - это разрушение экономических связей. Украине не нужна политика разрушения и политики , которые ее поддерживают. Стране нужны политики-созидатели, которые формируют новые рынки сбыта и привлекают новых инвесторов. В противном случае предприятие лишается заказов, люди - работы, а страна - экономической стабильности» , - отметил он.