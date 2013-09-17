В Ровно задержали группу рэкетиров

Как сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ровенской области, трех преступников, двое из которых ранее судимы, задержали 16 сентября во время передачи им 10 тыс. гривен жительницей Гощанского района, у которой злоумышленники требовали деньги.

Всего работники спецподразделения борьбы с организованной преступностью задокументировали четыре факта противной деятельности подозреваемых: поставка в СИЗО Ровно метамфетамина и три факта вымогательства денег у граждан области.

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Всех участников группы задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

УБОП проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех фактов противоправной деятельности фигурантов и привлечения к уголовной ответственности соучастников группировки.