СМИ: В Симферополе пьяный СБУшник прострелил глаз иностранцу

Эту информацию подтвердила помощник начальника по связям с общественностью данного отдела Наталья Пересада.

По ее информации, инцидент произошел ночью 11 сентября. Конфликт возник на бытовой почве, сообщают Комментарии:Крым.

«Находясь в состоянии очень сильного алкогольного опьянения, житель Сумской области выстрелил в гражданина Азербайджана. Попал в глаз. Потерпевший был доставлен в отделение реанимации, сейчас он в больнице им. Семашко, глаз спасти не удалось. Подозреваемый был задержан», - сообщила она.

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Кто стрелявший, Пересада не сообщила, добавив только, что дело находится в прокуратуре.

По информации сайта, задержанный - сотрудник управления СБУ Украины в Сумской области. В момент задержания он был настолько пьян, что даже не пытался оказывать сопротивление.