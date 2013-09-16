СМИ: В Симферополе пьяный СБУшник прострелил глаз иностранцу
Сотрудниками линейного отдела милиции на станции Симферополь задержан житель Сумской области, который прострелил глаз жителю Азербайджана
Эту информацию подтвердила помощник начальника по связям с общественностью данного отдела Наталья Пересада.
По ее информации, инцидент произошел ночью 11 сентября. Конфликт возник на бытовой почве, сообщают Комментарии:Крым.
«Находясь в состоянии очень сильного алкогольного опьянения, житель Сумской области выстрелил в гражданина Азербайджана. Попал в глаз. Потерпевший был доставлен в отделение реанимации, сейчас он в больнице им. Семашко, глаз спасти не удалось. Подозреваемый был задержан», - сообщила она.
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Кто стрелявший, Пересада не сообщила, добавив только, что дело находится в прокуратуре.
По информации сайта, задержанный - сотрудник управления СБУ Украины в Сумской области. В момент задержания он был настолько пьян, что даже не пытался оказывать сопротивление.