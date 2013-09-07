На Полтавщине "Лада" нырнула в огромную яму на дороге (фото)

6 сентября в 14:28 в оперативно-координационный центр города Кременчуг поступило сообщение о том, что на территории Крюковского района автомобиль «Лада 111» во время движения провалился в яму под асфальтовое покрытие, возникшей во время прорыва канализации.

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На место происшествия немедленно выехало дежурное отделение государственной пожарно-спасательной части № 5, сообщили в ГСЧС в Полтавской области.

С помощью лебедки, которая установлена ​​на пожарном автомобиле ЗИЛ-131 и автокрана автомобиль был изъят на поверхность.