На Полтавщине "Лада" нырнула в огромную яму на дороге (фото)
11:26, 07 сентября 2013Политика
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В Кременчуге спасатели изъяли автомобиль, провалившийся под асфальтовое покрытие.
Фото: ГСЧС в Полтавской области
6 сентября в 14:28 в оперативно-координационный центр города Кременчуг поступило сообщение о том, что на территории Крюковского района автомобиль «Лада 111» во время движения провалился в яму под асфальтовое покрытие, возникшей во время прорыва канализации.
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На место происшествия немедленно выехало дежурное отделение государственной пожарно-спасательной части № 5, сообщили в ГСЧС в Полтавской области.
Фото: ГСЧС в Полтавской области
С помощью лебедки, которая установлена на пожарном автомобиле ЗИЛ-131 и автокрана автомобиль был изъят на поверхность.
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