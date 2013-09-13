Депутаты оставили Мельника почетным гражданином Ирпеня

"Свободовцы инициировали еще несколько лет назад сбор подписей среди ирпенцев по этому вопросу. Ирпенцы ничем не заслужили такого позора. Мы лично никогда не сомневались, что Мельник взяточник и коррупционер, а теперь еще и беглец от правосудия. Это позор. Сначала мэр Владимир Скаржинский, когда формировали повестку дня, даже не озвучил мою просьбу, чтобы включить в повестку дня", - рассказывает депутат Богдан Мельничук.

"Когда я настоял на этом во второй раз, то он уже вынужден был ставить вопрос на голосование, но резко меня раскритиковал", - цитирует слова Мельничука kotsubynske.com.ua.

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Депутаты почти единогласно поддержали возмущение мэра.

"Скаржинский возмутился тем, что депутат Мельничук решился выносить такой вопрос в повестку дня и сказал господину Мельничуку, что пусть он сначала сделает для Ирпеня столько же, как Мельник, а потом уже поднимает такой вопрос перед депутатами. Почти 90% присутствующих в зале депутатов одобрительно зааплодировали Скаржинскому", - рассказывает помощник народного депутата Алексей Туровский.

Мэр Ирпеня отметил, что надо ждать приговора суда.

"Все мы ходим под Богом и никто не застрахован ни от чего. Когда будет суд, тогда будем рассматривать этот вопрос", - отмечает Скаржинский.

Скаржинский же вынес на голосование вопрос о внесении в повестку дня предложения депутата Мельничука. Но даже при внесении в повестку дня проголосовал только сам инициатор-свободовец.

Перед выборами "регионалу" Петру Мельнику, которого прокуратура обвиняет во взяточничестве, присвоили звание почетного гражданина практически все населенные пункты его предвыборного округа.

После его бегства накануне судебного заседания в Вишневом депутаты проголосовали за отмену почетного звания.

В Коцюбинский совете аналогичный вопрос должны поднять на ближайшей сессии совета по инициативе беспартийного депутата Ирины Федорив.