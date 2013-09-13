Украина за полгода привлекла $152 млн инвестиций в АПК

В случае подписания соглашения о Зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС, инвестиции в эти отрасли значительно возрастут, а также увеличится кредитование мелкотоварных производителей и фермеров. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Аграрный сектор экономики государства остается очень привлекательным. Кроме традиционного зернового направления, растет популярность садоводства и производства фруктов. Кроме того, мы сделали ряд правильных шагов и стимулировали инвестирование в производство говядины и свинины. А после подписания соглашения о ЗСТ с ЕС стремительно вырастут денежные потоки в переработку сельхозпродукции, производство готовых продуктов питания для продовольственного рынка Европы», - подчеркнул министр.

По словам Николая Присяжнюка, в пищевую промышленность Украины за полгода уже поступило почти 76 млн долл. инвестиций. В целом прирост иностранного капитала в АПК страны за это время достиг 152,2 млн долл.

«Стоит отметить, что не только крупные агрохолдинги привлекают инвесторов. Ведущие мировые финансовые институты декларируют свою готовность финансировать украинских фермеров, единоличников и мелкотоварных производителей. Это свидетельствует о том, что финучреждения мирового уровня испытывают доверие к нашим сельхозпроизводителям всех уровней. А это заслуга всех аграриев», - подчеркнул Присяжнюк.

Он напомнил, что ЕБРР ежегодно инвестирует в сельское хозяйство Украины около 200 млн евро, причем банк высоко оценивает перспективы увеличения финансирования.

Также министр добавил, что на сегодняшний день основными иностранными инвесторами в отечественное сельское хозяйство являются Дания, Германия, Великобритания, Франция, Польша, США, Нидерланды, Швеция, Словакия и Россия.

Напомним, сегодня первый вице-премьер Сергей Арбузов отметил, что в Украине есть все предпосылки для дальнейшего увеличения производства сельхозпродукции в единоличных и фермерских хозяйствах. Этому способствуют эффективные государственные программы поддержки, а также рост инвестиций в этот сектор АПК.